فدوى البرغوثي تشكك في فيديو يظهر زوجها يأكل طعاما - صحيفة صدى الالكترونية

رام الله(صدى):

شككت فدوى البرغوثي، زوجة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي، في صحة فيديو نشرته مصلحة السجون الإسرائيلية، لشخص يتناول طعاما بشكل خفي، بدعوى أنه البرغوثي.

وأكدت فدوى، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، عقدته في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أن الفيديو مفبرك وأسلوب دنيء وقذر، لا يمكن أن يقع في هذا الفخ.. هذا لا يعدو كونه تزييفا للحقائق، مضيفة: «منع الاحتلال مروان وبقية الأسرى المضربين عن الطعام من لقاء المحامين، خلال فترة الإضراب.. الاحتلال وكأنه يخفي شيئا لا يريد لأحد أن يطلع عليه، وإلا لماذا يمنع الأسرى من الظهور والتواصل مع العالم الخارجي أو لقاء المحامين».

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد نشرت مقطع فيديو مسجل يظهر فيه سجين وهو يأكل طعاماً بشكل خفي داخل زنزانته، زاعمة أن الشخص الذي يظهر في المقطع المصور، هو المعتقل مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المضرب عن الطعام.

وأضافت: «البرغوثي يستغل المعتقلين الفلسطينيين ويجعلهم يجوعون، بينما هو يأكل بالخفية من أجل أهداف سياسية لما بعد مرحلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس».