مقتل زعيم داعش في أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الجيش الأمريكي، أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقوات الأمريكية والأفغانية في شرق البلاد أواخر أبريل الماضي.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان : «إن العديد من مسؤولي الصف الأول في التنظيم قُتلوا أيضًا، فضلاً عن 35 مقاتلاً، في تلك العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأمريكية».

و كان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أعلن في وقت سابق اليوم مقتل زعيم تنظيم داعش في بلاده بعملية أمنية شرقي أفغانستان.