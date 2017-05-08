ولي العهد يبحث مع «وزير الأمن الأمريكي» تطورات الأوضاع في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

استقبل الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جدة مساء أمس الأحد، وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي ، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت والوفد المرافق لهما.

وناقشا خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ومن أبرزها أوجه التعاون الأمني القائم بين البلدين، والتأكيد على استمراره و تعزيزه فيما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واستعراض مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وموقف البلدين الصديقين منها.