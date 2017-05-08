وزير التعليم يلتقي مبتعثي المملكة في هولندا وبلجيكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

التقى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، في لاهاي، مساء أمس الأحد، بمبتعثي ومبتعثات المملكة في هولندا وبلجيكا وذلك في زيارة رسمية بدعوة من وزيرة التعليم الهولندية.

وتحدث الدكتور العيسى خلال اللقاء عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومواكبة هذا البرنامج لرؤية 2030، واستمع للعديد من المشاكل التي يواجهها المبتعثون ومن أهمها إعادة سنة الامتياز للأطباء ومطالبات تمديد البعثة، واعدا بالعمل على حل هذه المعوقات ومعالجتها بأسرع ما يمكن.

يذكر أن عدد المبتعثين في هولندا يبلغ 398 طالبا وطالبة، و37 طالبا وطالبة في بلجيكا غالبيتهم في التخصصات الصحية .