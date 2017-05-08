الجيش الألماني يبدأ حملة تفتيش واسعة لثكناته بحثا عن «رموز نازية» - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قرر الجيش الألماني، إجراء عمليات تفتيش واسعة لجميع الثكنات والمباني التابعة له، خلال العشرة أيام المقبلة، بحثا عن أي تذكارات للنازيين، وذلك بعد يوم من اكتشاف تذكارات نازية في ثكنة بمدينة دوناوشنغن.

وذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أمس الأحد، في تقرير لها، أن المفتش العام للجيش فولكر فيكر، أمر بتفتيش واسع للثكنات، موضحة أن هذا الأمر يأتي بغرض معرفة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بالتعامل مع تراث القوات المسلحة في عهد النازي الفيرماخت متبعة.

وذكر تقرير لصحيفة «بيلد»، أن المفتش العام للجيش طلب تقرير أولي عن عمليات التفتيش بحلول يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنتهي عمليات التفتيش في 16 مايو الجاري.

ومن جهتها دعت وزيرة الدفاع أرسولا فون دير لاين، إلى دعم عمليات التفتيش، مضيفة «يجب أن ندعم العملية جميعا، من الجنرال إلي الجندي».