بالصور.. أبناء الأمير مشعل بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في اليوم الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

استقبل الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، المعزين في وفاة الفقيد الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، لليوم الثالث والأخير.

وعبر المعزين عن مواساتهم للأمراء أبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، كما عبر أبناء الأمير مشعل بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن شكرهم لكل من واساهم في وفاة الفقيد، سائلين الله تعالى أن لا يريهم مكروه في عزيز عليهم .