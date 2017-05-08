بالفيديو.. سرقة أسئلة الامتحانات من مدرسة بتبوك والجهات الأمنية تباشر التحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجهولين يسرقون مبلغ مالي وأوراق أسئلة الامتحانات من إحدى المدارس حي النظيم بمنطقة تبوك.

وبين الفيديو، واقعة سرقة مكتب إدارة المدرسة وظهور علامات العبث من قبل اللصوص وتكسير الأدراج بالمكتب، وتناثر الأوراق والمحتويات الخاصة به في أنحاء الغرفة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية بالمحافظة تبحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة، موضحة أن حارس المدرسة فوجئ بإنارة مكتب إدارة المدرسة مساء أمس الأحد، وبتفقده مكتب إدارة المدرسة اكتشف سرقة مبلغ مالي بجانب أوراق أسئلة الامتحانات وبعض الأشياء الأخرى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بتبوك علي القرني، أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وباشرت التحقيق ورفع البصمات واتخاذ ما يلزم حيالها.