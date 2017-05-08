حماس: تمزيق نتنياهو للوثيقة السياسية «سلوك عنصري» - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، وثيقة حركة حماس السياسية الجديدة، قبل أن يقدم على تمزيقها في مقطع فيديو، فيما وصفت حركة حماس تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بـ«السلوك العنصري».

وأوضح نتنياهو، في الفيديو، الذي نشره الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة.. الوثيقة الجديدة تنص على أنه ليس لإسرائيل أي حق بالوجود، وأن كل سنتيمتر من أرضنا يعود للفلسطينيين، وأنه لا حل مقبول إلا بزوال إسرائيل»، متهما حماس بأنها تريد «استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل».

ومن جانبه، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: «تمزيق نتنياهو وثيقة حماس فعل الضعفاء ودليل تأثيرها وقوتها»، داعيا الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو «العنصري»، بحسب وصفه.