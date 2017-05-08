بالفيديو.. المرافق العسكري للمخلوع: «شكرا الملك سلمان وعاصفة الحزم شرف لكل يمني» - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعيسى العذري المرافق العسكري السابق للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، يشكر خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإمارات والتحالف العربي.

وأشاد العذري بعاصفة الحزم وكل من يقف في وجه ميليشيا الحوثي، منتقدا تقديس البعض لزعيم الحوثيين، وصب جام غضبه على الميليشيات الانقلابية، موضحا أن «عاصفة الحزم شرف لكل اليمنيين».