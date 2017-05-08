غرفة جدة: الشروط الروتينية المعقدة تتسبب في إغلاق مكاتب تأجير السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة النقل بغرفة تجارة جدة، أمس الأحد، أن 3 مكاتب تغلق أبوابها كل يوم لعدم إعطاء الفرصة الكافية للمكاتب في إنهاء إجراءاتهم، وإكمال المتطلبات والشروط الروتينية المعقدة المطلوب تنفيذها من قبل جهات متعددة.

وأعلن رئيس اللجنة سعيد البسامي، أن عدد مكاتب تأجير السيارات بالمملكة بدأت في التقلص أمام تزايد التعقيدات والمشاكل المتعددة، موضحا أن عدد المكاتب الحالية وصل لـ630.

وكشف البسامي، المشاكل التي تواجهها هذه الشركات: «عدم أخذها حقوقها بالكامل، وعدم اهتمام بعض الجهات المسؤولة بمطالبها لمعالجة بعض المشكلات الواقعية التي تعاني منها جراء بعض المتطلبات، وتأخير الإجراءات الخاصة بالمكاتب».