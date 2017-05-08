«الإدعاء» يطالب المحكمة بتطبيق «حد الحرابة» على المتورطين بدهس رجل أمن بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أفادت مصادر مطلعة، بأن هيئة التحقيق والادعاء العام طالبت بتطبيق عقوبة حد الحرابة ضد المتهمين السبعة المتورطين في قضية دهس رجل الأمن بكورنيش جدة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين أمس الأحد.

وقالت المصادر، إن المحكمة أجلت الجلسة للأسبوع المقبل بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرة إلى أن المدعي العام طالب في اللائحة التي قدمها للمحكمة بتطبيق عقوبة حد الحرابة ضد المتهمين، كونهم روعوا الآمنين وهددوا سلامة العابرين في الطريق، وعطلوا رجال الأمن عن أداء مهامهم وواجباتهم.