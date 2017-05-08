أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة «التميز» في دورتها الثامنة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كرم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال أمير مكة المكرمة في كلمته بهذه المناسبة «لا يسعني إلا أن أختصر التهنئة للفائزين والشكر للحاضرين والتقدير للمنظمين».

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة كلمة بمناسبة حصول جدة التاريخية على جائزة التميز الثقافي، قائلا: «أشكر سموكم الكريم للعناية والدعم الكبير لجدة التاريخية والذي آتى ثماره بجهودكم منذُ البدايات وحتى اليوم كما نشكر الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز على منح جائزة التميز الثقافي لمهرجان جدة التاريخي الذي يؤكد على أهمية الحفاظ للموروث الحضاري وترسيخه لدى النشء وتعريفهم بحياة الأباء والأجداد في ماضينا العريق».