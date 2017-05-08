إصابة 169 يمنيا بوباء الكوليرا في الضالع - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

دعا محافظ الضالع فضل محمد الجعدي، أمس الأحد، وزارة الصحة والمنظمات الدولية إلى سرعة إنقاذ مواطني المحافظة من مرض «الكوليرا».

وقال الجعدي «ندعو وزارة الصحة والجهات المعنية العليا، ومنظّمة الصحة العالمية، ويونيسيف إلى تقديم المساعدات الطبية العاجلة، لإنقاذ سكان المحافظة من مرض الكوليرا، الذي يهدد حياتهم».

وأوضح أن عدد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في المحافظة، وصلت إلى 169 حالة في عاصمة المحافظة الضالع، ومديريات والحصين وقعطبة»، محذرا من أن تفشي المرض بشكل سريع، يُنذر بكارثة صحية كبيرة، في حال تقاعس الجهات المعنية عن تقديم المساعدات الطبية العاجلة».