بالصور.. أمير نجران يستقبل نائبه ويقيم حفل استقبال ترحيبا به - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء أمس الأحد، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مطار نجران الإقليم، مقدما له التهنئة بنيله ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنى له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأقام أمير نجران حفل استقبال لنائبه، بصالة المؤتمرات والفعاليات، عبّر فيه الأهالي عن ترحيبهم بقدوم سمو نائب أمير المنطقة، إذ جاء في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي، علي بن صالح قميش “في ليلتنا هذه نرحب بسمو نائب أمير المنطقة في داره، وبين أهله، ساعدًا أيمن، وعضيدًا لقائد ملهم، سبقه في حمل لواء الخدمة في جزء مهم من بلادنا”.

وأعرب الأمير تركي بن هذلول عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منحه الثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير منطقة نجران، كما عبر عن شكره لولي العهد، وولي ولي العهد ، سائلا الله أن يعينه ويوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وقال الأمير تركي في كلمته بحفل الاستقبال “صاحب السمو أمير المنطقة.. إنه لشرف عظيم لي، أن أكون نائبًا لسموكم الكريم، وأنتم مثال يقتدى به في الإخلاص بالعمل، وأداء الأمانة، والعدل، ومدرسة عليا في الأخلاق والقيم.. فأسأل الله أن يمدني بعونه وتوفيقه، أن أكون عضدًا أمينًا ومعينًا لسموكم في حمل الأمانة”.

واستهل أمير نجران كلمته بشكر الله عز وجل على ما تنعم به هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة، أجلها الإسلام، وأن هيأ لها ولاة أمر يطبقون شرعه القويم، ويحافظون على الدين الحنيف، وينشرون الخير في أرجاء الأرض، ويسخرون الغالي والنفيس لخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين.. فأنعم الله عليها بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، فوجب شكر المولى، انطلاقا من قوله تعالى “ولئن شكرتم لأزيدنكم”.

وقال: “إن الله سخّر لهذه البلاد حكامًا عادلين صالحين، حكموا بما أنزل الله تعالى، وأرسوا قواعد العدل، وأحقوا الحق، فنسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وينصرهم، ويمدهم بعونه وتوفيقه، ويديم على هذه البلاد نعمه ظاهرة وباطنة”.