العمل تكشف مصير الطفل الرضيع المُلقى بجوار صندوق قمامة بخميس مشيط «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تابع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخميس مشيط، واقعة العثور على طفل رضيع داخل كرتون ملقى بجوار صندوق نفايات في منطقة سوق الخضار، أمس الأحد، وأكد فرع الوزارة بالمحافظة إيداع الرضيع دار الحضانة الاجتماعية.

وكشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين المري، عن مصير الطفل الرضيع، قائلا: «إن التعامل مع حالة الطفل الرضيع سيتم وفق الإجراءات الرسمية التي تخص تلك الحالات، موضحا أنه سيتم تحويله إلى دار الحضانة الاجتماعية لشموله بالرعاية اللازمة».

يذكر أنه تم العثور على الطفل الرضيع وهو ملفوف بشاش أبيض وموضوع داخل علبة كرتون بجوار صندوق نفايات في منطقة سوق الخضار بمحافظة خميس مشيط.