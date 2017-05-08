«تويتر» يشهد خلافا كبيرا بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد وكاتب كويتي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلافا كبيرا بين والشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد والكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، أدى إلى حظر الأخير متابعة حساب الأمير عبدالرحمن.

جاءت بداية الخلاف بسبب قصيدة شعر ألقاها الأمير عبدالرحمن بجامعة الأميرة نورة، اتهمه فيها الهاشم بأنه يمدح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا: «الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقي قصيدة بمدح صدام حسين بجامعة الأميرة نورة، على الرغم من قصف الرئيس العراقي الأسبق للخفجي والظهران والرياض»، وسخر الكاتب الكويتي من القصيدة واصفا إياها بأنها أمة قطط تعشق خناقها.

فيما رد الأمير عبدالرحمن بتغريدة قائلا: «يبدو أنك لم تقرأ القصيدة، أولا تعرف معنى كلمة (مدح)، وبما إنك أدخلت قطط وحيوانات في الموضوع»، مستشهدا ببيت شعر للبحتري يقول فيه: «علي نحت بيوتي من معادنها.. وما علي إذا لم تفهم البقر».

إلا أن الكاتب الكويتي حظر متابعة حساب الأمير عبدالرحمن على تويتر، ليعلق الأخير على هذه الخطوة بتغريدة: «حظرني الأستاذ فؤاد الهاشم ويبدو أنني أخطأت بالاستشهاد ببيت البحتري الذي آخره: وما عليّ إذا لم تفهم البقرُ.. لذلك أنا أعتذر بشدة.. للبقر».