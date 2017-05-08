«تويتر» يشهد خلافا كبيرا بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد وكاتب كويتي - صحيفة صدى الالكترونية

«تويتر» يشهد خلافا كبيرا بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد وكاتب كويتي
شهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلافا كبيرا بين والشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد والكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، أدى إلى حظر الأخير متابعة حساب الأمير عبدالرحمن.
جاءت بداية الخلاف بسبب قصيدة شعر ألقاها الأمير عبدالرحمن بجامعة الأميرة نورة، اتهمه فيها الهاشم بأنه يمدح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا: «الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقي قصيدة بمدح صدام حسين بجامعة الأميرة نورة، على الرغم من قصف الرئيس العراقي الأسبق للخفجي والظهران والرياض»، وسخر الكاتب الكويتي من القصيدة واصفا إياها بأنها أمة قطط تعشق خناقها.
فيما رد الأمير عبدالرحمن بتغريدة قائلا: «يبدو أنك لم تقرأ القصيدة، أولا تعرف معنى كلمة (مدح)، وبما إنك أدخلت قطط وحيوانات في الموضوع»، مستشهدا ببيت شعر للبحتري يقول فيه: «علي نحت بيوتي من معادنها.. وما علي إذا لم تفهم البقر».
إلا أن الكاتب الكويتي حظر متابعة حساب الأمير عبدالرحمن على تويتر، ليعلق الأخير على هذه الخطوة بتغريدة: «حظرني الأستاذ فؤاد الهاشم ويبدو أنني أخطأت بالاستشهاد ببيت البحتري الذي آخره: وما عليّ إذا لم تفهم البقرُ.. لذلك أنا أعتذر بشدة.. للبقر».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15611 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههه هههههههههه
طيرت جبهته يبومساعد😂😂
التويتر مشاكلة كثيرة
أنا أحيان أتعرض لهجوم بسبب تغريدة لها سنة مثلا
صح النوم توكم تشوفونها
لكني أغسسسسسل وأقصف الجبهات
قصف على كيف كيفك
أضحك له فالبداية والعب معاه على نار هاديه
وأنطل به يمين ويسار
وأمسك به خط وأءكله المطبات
وأمسك به جلنط وأدوس عليه بريك
يتوهقون معي
فيستكبر لأنه أهنت كرامتة ومسحت به الأرض قدام الناس كلها
ويحاول يسترد بعض الكرامة
وأمسح به أكثر😂😂😂
يصير زي الي مايعرف يسبح وترميه وسط المحيط
وعاجبني الوضع
من جاني بسلم جيته برد وسلام
والي يجيني بالنططه
نطيت به من أعلى برج
s@s@قاآآآآهرهم
الأسم هذا ماتسميت به عبث👍
لكني أحاول أتجنب التويتر والمشادات
خصوصا أننا مقبلين على شهر فضيل
لكن بعد رمضان
أبشروا بي🤗🤗🤗
سيف[ عدد التعليقات: 4476 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يرحم ابوعدي ويغفرله .