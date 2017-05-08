إزالة مخلفات الأمطار في منطقة الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أزالت فرق الطوارئ وآليات أمانة منطقة الباحة، مخلفات الأمطار التي تشهدها المنطقة أمس الأحد، والتي تسببت في إغلاق جزئي وكلي لأجزاء من بعض الطرق، والشوارع والتقاطعات والمواقع الحرجة.

وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط إن فرق الطوارىء بالأمانة قامت بالتعامل بشكل سريع مع الحالة المطرية منذ بدايتها حيث تم توجيه فرق الأمانة إلى العمل الميداني من خلال استنفار 12 مسؤولاً من قيادات الأمانة، وتوظيف أكثر من 150 عاملا ومشرفاً، و 10 وايتات كبيرة، و 13 شيول، و15 بوبكات، عملت على شفط المياه الراكدة وإزاحتها، وكذلك فتح الطرق والشوارع المغلقة وازالة الأتربة والصخور ومخلفات الإنهيارات الرملية التي تكدست في عدد من المواقع، كما تم فتح جميع الطرق المغلقة في المدينة، وسوف يستمر العمل حتى الصباح لتنظيفها وإزالة العوالق الترابية الموجودة بها.