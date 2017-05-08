بالفيديو.. فتاة تضرب متحرشين بالآيس كريم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تضرب متحرشين بالآيس كريم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة ترد على المتحرشين بصفعهم ببولة الآيس كريم على سيارتهم.
وأظهر الفيديو مجموعة شباب يتحرشون من داخل سيارتهم بفتاة بالألفاظ، فردت عليهم الفتاة بصفعهم بالآيس كريم الذي كان في يدها، متحدية أن ينزلوا من سيارتهم ليواجهوها.
ولاقي الفيديو استحسان النشطاء، مشيدين بموقف الفتاة وضرورة ردع المتحرشين، فيما لم يتسن معرفة المكان تحديدا.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12503 ] نشر منذ 1 ساعة
وش دخل النعمه احترميها 😟
ورا ما حذفتيهم بشوزك والقارئين بكرامه تراها قدرهم 😆
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6903 ] نشر منذ 1 ساعة
يااالبيييييي 🙊
مرااا تفاعلتي وضربتيهم 😂😂😂😂😂 .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15607 ] نشر منذ 56 دقيقة
عورتيهم يشيخة😂😂😂😂😂😂😂😂
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 22 دقيقة
يتمنعن