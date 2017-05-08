 بالفيديو.. فتاة تضرب متحرشين بالآيس كريم - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. فتاة تضرب متحرشين بالآيس كريم

بالفيديو.. فتاة تضرب متحرشين بالآيس كريم
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة ترد على المتحرشين بصفعهم ببولة الآيس كريم على سيارتهم.

وأظهر الفيديو مجموعة شباب يتحرشون من داخل سيارتهم بفتاة بالألفاظ، فردت عليهم الفتاة بصفعهم بالآيس كريم الذي كان في يدها، متحدية أن ينزلوا من سيارتهم ليواجهوها.

ولاقي الفيديو استحسان النشطاء، مشيدين بموقف الفتاة وضرورة ردع المتحرشين، فيما لم يتسن معرفة المكان تحديدا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12503 ] نشر منذ 1 ساعة

وش دخل النعمه احترميها 😟

ورا ما حذفتيهم بشوزك والقارئين بكرامه تراها قدرهم 😆

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