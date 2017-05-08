سجن نجل وزير سابق لمبارك بتهم فساد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أمر قاضي تحقيق في مصر، بحبس نجل وزير شؤون مجلس الشعب الأسبق، وأمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كمال الشاذلي، لمدة 155 يوماً، في قضية كسب غير مشروع .

كما أمر قاضي التحقيق برفع الحصانة البرلمانية عن نجل الوزير الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي معتز كمال الشاذلي.

كما طلب ضبط وإحضار نائرة محمد أمين زوجة كمال الشاذلي، ونجلتهما منى كمال الشاذلي، وذلك للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من الاستفادة من ثروة أبيهم التي حققها بشكل غير مشروع.