مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت إدارة مدينة الملك خالد العسكرية، للتشغيل والصيانة بحفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 23 وظيفة شاغرة – للرجال – على بند التشغيل والصيانة ، لحملة الدبلوم ، وفق التخصصات الموضحة أدناه .

الوظائف :-

1- طاهي ( العدد 11 ) :-

– دبلوم مهني لمدة سنتين تخصص طهي .

2- خباز ( العدد 4 ) :-

– دبلوم مهني لمدة سنتين تخصص صناعة الخبز والحلويات .

3- مقدم طعام ( العدد 8 ) :-

– دبلوم مهني لمدة سنتين تخصص إعداد الطعام .

الشروط :-

1- أن يكون المتقدم #سعودي الجنسية.

2- يجب أن لا يكون المتقدم متقاعداً من جهة حكومية وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاده.

3- يعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم #رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها 25% من الراتب الأساسي.

4- يفضل من لديه خبرة بطبيعة العمل شريطة أن تكون مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إن كانت من قطاع خاص وان كانت من قطاع حكومي فيجب إحضار شهادة خبرة مصدقة من الجهة التي يعمل بها.

5- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

موعد التقديم :-

يبدأ التقديم يوم الأثنين الموافق 1438/01/23هـ و يستمر لمدة أسبوع .

طريقة التقديم :-

1- تحميل نموذج التوظيف التالي ( أضغط هنا ) و تعبئته .

2- إرسال نموذج التوظيف إلى البريد الإلكتروني التالي :- om_emp@kkmcom.gov.sa