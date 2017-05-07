الشهراني: نهائي سيدني أكبر دافع للفوز بالآسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قال ياسر الشهراني، مدافع فريق الهلال، إن ناديه مرشح وبقوة للوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وأشار الشهراني، في حوار أجراه مع موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى أن خسارة نهائي الآسيوية عام 2014، ستكون أكبر حافز لتحقيق لقب الموسم الجاري.

واستعاد لاعب الهلال ذكرياته مع مواجهة ويسترن سيدني الأسترالي، الذي حقق اللقب آنذاك، وقال: “لا يمكنني أن أصف شعوري بالضبط بعد تلك المباراة “.

وأوضح :” كنت لاعباً صغيراً، أبلغ من العمر 22 عاماً، وقتها وجدت دعماً كبيراً من اللاعبين ذوي الخبرات في فريق الهلال “.

وأضاف :” رغم صغر سني، شعرت بالضغط الكبير، لتقديم مستوى جيد والظهور بشكل متميز مع الهلال في تلك البطولة، وقيادة الفريق نحو حصد اللقب “.

وأكمل :” المجموعة قامت بعمل رائع ونجحنا في الوصول للمباراة النهائية، ونتطلع لتكرار الإنجاز ذاته هذا العام، ومن ثم تحقيق اللقب “.

وأنهى :” لدينا لاعبين يمتلكون قدراً كبيراً من الخبرات بالمنافسات القارية، وبإذن الله سوف نتقدم نحو نهائي البطولة هذا الموسم “.

يذكر أن الهلال يواجه شقيقه الريان القطري، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من أبطال آسيا، مساء الإثنين على ملعب جاسم بن حمد.