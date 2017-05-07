الطريق لأن يصبح صندوق الثروة السيادية الأكبر عالمياً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ” صندوق الثروة السيادية ” عدد موظفيه إلى 150 موظف، في ظل التخطيط لآن يكون أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم ، من خلال طرح شركة أرامكو.

و يرأس الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الصندوق ،بينما يضم مجلس إدارته أربعة وزراء وهم: الدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة (وزير المالية السابق)، والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحمد الجدعان وزير المالية، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة رئيس مجلس هيئة الرياضة.

و يضم مجلس الادارة أحمد الخطيب رئيس هيئة الترفية المستشار في مجلس الوزراء، وياسر الرميان المشرف على الصندوق وهو أيضا مستشار في مجلس الوزراء وعضو في مجلس إدارة شركة أرامكو وعضو في مجلس إدارة شركة أوبر.

ويتولى ياسر الرميان قيادة فريق تنفيذي مكون من 10 قياديين سعوديين مطعمين بخبرات أجانبية وهم تركي النويصر رئيس الإدارة العامة للاستثمار، يزيد الحميد كبير الإداريين، ياسر السلمان مدير الإدارة المالية، بندر بن مقرن رئيس إدارة الموارد البشرية، ريتشارد كولينز مدير إدارة الالتزام، مارتن بوثا مدير إدارة المخاطر، راكان طرابزوني مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل الاعلامي، وثلاثة اجانب يشرفون على ادارات تحت ادارة رئيس الإدارة العامة للاستثمار، وهم كيفين أودنل مدير الاستثمارات الخاصة، بيرين أمين مدير العقارات والبنية التحتية، وسيريل أورفر مدير الأسواق العامة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أشارفي لقائه الأخير، عن عزمه بجعل صندوق الإستثمارات العامة الصندوق الأكبر في العالم، حيث يحتل حالياً المركز الثاني عشر.