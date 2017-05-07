ماكرون: صفحة جديدة ستفتح لفرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أكد إيمانويل ماكرون،المرشح الفائز برئاسة فرنسا في أولى تصريحاته بعد إعلان فوزه أن صفحة جديدة تفتح بالنسبة إلى فرنسا.

وقال ماكرون إن صفحة جديدة في تاريخنا الطويل تفتح هذا المساء. اريد ان تكون صفحة الامل والثقة المستعادين.

وأضاف ماكرون ” سأتصدى للانقسامات ” التي تعاني منها فرنسا مؤكدا أنه يدرك ” غضب وقلق وشكوك ” الفرنسيين.

وحقق ماكرون الأحد فوزا كبيرا على مرشحة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وكان اجرى معها اتصالا هاتفيا ” قصيرا ” و ” وديا ” في وقت سابق.