الأمير سلطان ووزير الثقافة الكوري يفتتحان معرض طرق التجارة غدا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي السيد سونج سو كيون، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا الجنوبية، يفتتحان معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية.

وأكدت هيئة السياحة والتراث، عبر صفحتها الرسمية، بتويتر، أن افتتاح المعرض سيكون فى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، غدا الإثنين 12 شعبان 1438 هـ الموافق 8 مايو 2017 م.

ويحوي المعرض (466) قطعة أثرية نادرة تعرّف بالبعد الحضاري للمملكة وارثها الثقافي، وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة.

وتغطى قطع المعرض الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميلاد) منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصور القديمة السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مروراً بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة منذ عام 1744م إلى عهد الملك عبد العزيز ـ رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الحديثة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد تفضل بافتتاح معرض ” طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور ” في محطته الداخلية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران التابع لشركة أرامكو، يوم الخميس 2 ربيع الأول 1438هـ الموافق1 ديسمبر 2016م، وأذن لانطلاقة المعرض إلى محطاته الجديدة في دول شرق آسيا بدءاً من العاصمة الصينية بكين، بعد النجاح اللافت الذي حققه في محطاته التسع، التي بدأها بمتحف اللوفر في باريس بتاريخ ( 1 شعبان 1431هـ الموافق 13 يوليو 2010م)، ثم مؤسسة لاكاشيا في برشلونة، فمتحف الارميتاج في روسيا، ثم متحف البيرغامون في ألمانيا، وانتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعرضه في متحف ساكلر بواشنطن، ثم في متحف ” كارنيجي ” ببيتسبرغ، ثم في متحف ” الفنون الجميلة ” بمدينة هيوستن، فمتحف ” نيلسون-أتكينز للفنون ” بمدينة كانساس، ثم متحف ” الفن الآسيوي ” بمدينة سان ‏فرانسيسكو.

وأنهت الهيئة ومتحف سيئول الوطني جميع التجهيزات لانطلاقة هذه التظاهرة الثقافية المهمة، حيث تم إنهاء تجهيز القطع الأثرية وتركيبها في صالة العرض بالمتحف، وتحضير المطبوعات الخاصة بالمعرض، بالتنسيق مع المسؤولين في المتحف، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في سيئول.

وكان المعرض قد اختتم فعالياته في المتحف الوطني بالعاصمة الصينية بكين، وشهد على مدى ثلاثة أشهر من إقامته إقبالا من الزوار تجاوز 170 ألف زائر.