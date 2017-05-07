مقتل قيادي إقليمي بحركة «الشباب» الإرهابية في الصومال - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشيو(صدى):

أعلنت الحكومة الصومالية، أنها قتلت قياديا إقليميا بحركة ” الشباب ” الإرهابية في مداهمة شنتها قواتها في عملية واسعة تستهدف الحركة.

وقال وزير الإعلام الصومالي -في بيان نشرته قناة ” سكاي نيوز ” اليوم الأحد – إن القيادي بمحافظة شبيلي السفلى، موالين عثمان عبدي بديل، وثلاثة من مساعديه قُتلوا في وقت سابق من يوم الجمعة في قرية بارير، غرب العاصمة مقديشيو.

وكثفت الصومال والولايات المتحدة جهودهما ضد حركة (الشباب) الإرهابية، التي تستهدف أجزاء أخرى من شرق إفريقيا وتواصل تنفيذ هجمات في العاصمة مقديشيو.