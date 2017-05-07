القصر الإمبراطوري في الصين يبيع تذاكره بالكامل عبر الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تعتزم السلطات الصينية، أن يكون بيع التذاكر لنحو 80 ألف سائح يزورون يوميا القصر الامبراطورى المعروف كذلك باسم المدينة المحرمة والذي يعد أحد أشهر الأماكن السياحية في الصين، عبر الانترنت بدءا من أواخر شهر أكتوبر القادم.

وأوضح الإعلام الرسمى الصيني اليوم الأحد أنه ستكون هناك فترة تجريبية قبل التحول الكامل إلى هذا النظام الالكتروني، حيث ستبدأ التجربة من شهر يوليو وحتى أكتوبر وبناء على نتيجة التجربة سيقرر المسئولون عما إذا كان بالامكان التخلص التدريجي من نظام بيع التذاكر الورقية وبيع جميع التذاكر عبر الإنترنت أم لا.

وكان القصر الإمبراطوري بدأ بيع التذاكر لزواره على الإنترنت في سبتمبر 2011 وحاليا حوالي 50 % من تذاكره تباع على الإنترنت، كما أنه وفي خلال فترة العطلات تصل نسبة الحجز على الانترنت إلى 70 %.

والقصر الامبراطورى من أهم المعالم التاريخية لمدينة بكين ، حيث يقع في قلب المدينة وعلى الشمال من ميدان تيانانمين المعروف باسم الميدان السماوى وكان مقرا لإقامة الأباطرة من أسرتى ” مينغ ” و ” تشينغ ” حيث تعاقب على العيش فيه 42 إمبراطورا في عهدي الأسرتين، وسيطر هؤلاء الحكام على الصين لمدة 491 عاما، واستغرق تشييده 14 عاما (1406-1420)، ويعتبر أكبر مجموعة من القصور القديمة المحفوظة في الصين وبه حوالي مليون قطعة من التحف الفنية النادرة، وأصبح الأن شاملا يجمع بين الفنون المعمارية القديمة والآثار الإمبراطورية والفنون القديمة المختلفة.