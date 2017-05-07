صنعاء.. «شيكاغو اليمن» سرقة وقتل وترويع أمني (تقرير) - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

من المعروف أن مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ، احتوت على عدد كبير من اللصوص والمافيا والعصابات المسلحة، وبعد ذلك اصبح اسم مدينة شيكاغو يطلق على عدد من المدن في جميع أنحاء العالم، إذا انتشرت فيه السرقة والأعمال المخالفة للقانون.

أما الآن أصبحت مدينة صنعاء يطلق عليها شيكاغو اليمن بسبب كثرة أعمال السرقات والسطو المسلح بها، وتعيش صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، حالة من الانفلات الامني.

وشهدت المدينة ارتفاعاكبيرا في معدلات الجريمة، وبروز ظاهرة اللصوص والسرقات، وتم رصد بلاغات بسرقة عشرات السيارات داخل العاصمة صنعاء، منذ أيام قليلة، من قبل عصابات مسلحة، يرتدي عناصرها ملابس عسكرية .

وتقوم تلك العصابات بنصب نقاط تفتيش مفاجئة في عدد من شوارع صنعاء وخصوصا في مناطق الأطراف ثم يستوقفون بعض السيارات بحجة أنها مشبوهة وعليها بلاغات أمنية، ويقوم مسلحون بالصعود إلى المركبة وإيهام السائق بالتوجه إلى قسم الشرطة، لكنهم في حقيقة الأمر يقتادونه إلى مكان مجهول ومن ثم يقومون بضربه وإجباره على النزول ويلوذون بالفرار ومعهم السيارة.

وأفاد سكان محليون في صنعاء بظهور عصابات نهب للمنازل تتمثل في قيام أشخاص يرتدون لباسا يوحي أنهم موظفون تابعون للمؤسسة العامة للكهرباء أو المياه أو الهاتف الأرضي، بطلب الإذن لدخول المنازل لمعاينة وجود خلل ما استعدادا لإعادة الخدمة.