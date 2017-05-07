البداد كابيتال تورد إلى عرفة خيام مطورة مقاومة للظروف المناخية و الحريق - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت البداد كابيتال عن بدء توريد وتركيب القاعات المتنقلة لخيام حجاج بيت الله الحرام في عرفة بمساحة اجمالية تزيد على 760 ألف متر مربع، لصالح مؤسستي ” مطوفي جنوب شرق آسيا ” و ” مطوفي حجاج تركيا ” ، وذلك وفق مواصفات قياسية ومعتمدة عالمية وصديقة للبيئة ، تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في توفير كافة سبل الراحة والامان للحجاج.

ونجحت ” البداد كابيتال ” ضمن خطط عملها التطويرية الشاملة التي انطلقت منتصف العام الجاري في ادخال كافة الامكانيات العالمية، على خطوط انتاج مصانعها، لتقديم حزمة من المنتجات الجديدة والمطورة للمباني والقاعات المتنقلة لخيام حجاج بيت الله الحرام في عرفة التي تتميز بمقاومتها لمختلف الظروف المناخية من حرارة ورياح وأمطار وسواها، وبعدم قابليتها للاشتعال، فضلا عن كونها مضادة للتمزق بسبب تركيبة النسيج الخاصة بها، ومضادة للأشعة الفوق بنفسجية ولها خاصية الاحتفاظ باللون، وهي سهلة التنظيف والصيانة.

حيث وضح زايد البداد الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال أن ” مجموعة شركات البداد، وضمن استجابتها لتوجيهات الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بايلاء أمن الحجاج وسلامتهم الاولوية القصوى، قامت بتنفيذ خطط مدروسة ومتكاملة لتوفر قاعات متنقلة لخيام حجاج بتصاميم مميزة، سهلة التركيب، بجودة فائقة ، مع نظام استخدام طويل الامد ومتعدد الفوائد، ومزود بمختلف معايير السلامة ” .

وأشار زايد البداد إلى أن البداد كابيتال سسخرت خبرتها الطويلة في عالم القاعات المتنقلة، لتضع أفضل الحلول وأسرعها لتطوير المباني الخاصة بالحجاج، فقدمت اضافة هندسية رائدة على هياكل خيامها لتتناسب بشكل أكبر مع المواصفات والمعايير الموافقة لرؤية المملكة العربية السعودية في توفير كافة سبل الراحة والامان لحجاج بيت الله الحرام، لافتا الى مصانع المجموعة انجزت خصيصا لهذا الحدث العظيم هياكل خيام مقاومة لأصعب العوامل الخارجية، وصنعت أغطيتها من خامة السوفت بي في سي التي تعد من أجود الخامات العالمية المقاومة للعوامل الجوية والمناخية بالاضافة لمقاومتها للحريق” .

وعبر زايد البداد عن فخر ” البداد كابيتال ” بتعاقداتها الاستراتيجية في مشاريع الحج، وبأن تكون منتجاتها محط ثقة القائمين عليه، لافتا الى انها تحرص على التواصل الدائم مع المسؤولين والجهات المختصة في الممكلة العربية السعودية لتكون على اطلاع دائم بمستجدات توجهاتها وسياستها المتعلقة بتوفير سبل الراحة والامان لحجاج بيت الله ، مؤكدا في هذا السياق تطلع الاخوين د.فطين البداد وزايد البداد الى مواكبة أهداف المملكة العربية السعودية في التنمية والاقتصاد بمزيد من المشاريع المتميزة والمبتكرة، التي تسهم في الانطلاقة النهضوية الكبيرة التي رسمت ” رؤية السعودية 2030 ” ملامحها .

يذكر ان البداد كابيتال بدأت مبكرا في تركيب خيام حجاج بيت الله الحرام المتطورة والمطابقة لجميع المواصفات ومعايير الامن والسلامة عالميا بمساحة 760 ألف متر مربع كمرحلة أولى في عرفة، منها 420 ألف متر مربع لصالح مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا” التي تشمل بلدان اندونيسيا وتايلاند والصين وماليزيا والفلبين وسنغافورة، و340 ألف متر مربع لصالح مشروع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا، وأشاد مندوبو البلدان التابعة للمؤسستين خلال تفقدهم لموقع تركيب القاعات المؤقتة بثبات هياكل خيم البداد وخصوصا خلال فترة الامطار والرياح التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا.

ويذكر أن فروع ” البداد كابيتال ” تتوزع في العديد من أنحاء العالم منها ستة فروع في مقرها الرئيسي في دولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى ثلاثة فروع في المملكة العربية السعودية بمدن جدة والرياض والدمام بالاضافة الى مستودع بمساحة 200.000 مترا مربعا تم تخصيصه لخيام البداد الخاصة بموسم الحج.