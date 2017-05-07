بالصور.. تايكوندو نادي الشباب يحصل على بطولة المملكة والسعران يشيد باللاعبين - صحيفة صدى الالكترونية

تصوير محمد السعران(صدى):

حقق فريق التايكوندو بنادي الشباب بطولة المملكة المفتوحة على كأس الاتحاد لدرجة الشباب والتي أقيمت على أرضه بمشاركة 13 فريقاً وجاء في الوصافة نادي أبها وفي المركز الثالث نادي الثقبة ونادي الجبيل رابعاً .

فيما حصل على جائزة أفضل حكمين في البطولة الحكم الدولي حمود حربي المطرفي والحكم الدولي ناصر سعد القحطاني وأفضل لاعب في البطولة عبدالله مصطفى القرني من نادي الجبيل والفريق المثالي في البطولة لصالح نادي حراء .

وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين بألقاب البطولة وتكريم الجهات المتعاونة مع الاتحاد وهم :

الاستاذ ظافر العجمي والاستاذ خالد السهلي من مدارس المنهاج الأهلية

الاستاذ سامي الطلب مدير المالية بمكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض

الدكتور عبدالعزيز القحطاني أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخبات السعودية للتايكوندو .

عقب ذلك تم تكريم أبطال الانجاز الآسيوي الذي حققه لاعبي المنتخب السعودي لدرجة الشباب في كازاخستان بنيلهم الترتيب الرابع آسيوياً .

فيما أشاد رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران بالمستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعبين كما شكر جميع الأندية والفرق المشاركة على تعاونهم وجهودهم .