العتيبي: فرصتنا كبيرة في بلوغ المونديال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب مرزوق العتيبي، نجم المنتخب الوطني السابق، عن ثقته في تأهل (الأخضر) إلى نهائيات مونديال 2018، المقرر إقامتها في روسيا.

وأجرى العتيبي حواراً مطولاً مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أشار من خلاله إلى أن المنتخب الأول يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز عظيم للكرة السعودية.

وأوضح :” كل الأمور مهيئة من أجل تحقيق التأهل هذه المرة لبطولة كأس العالم “.

وأضاف :” لم يتبقى سوى 3 مباريات، ولدينا أمل وثقة كبيرين في التأهل، والعودة إلى المنافسات العالمية “.

وتطرق العتيبي للحديث عن ذكرياته في كأس القارات 1999، التي أقيمت في المكسيك، معتبراً مشاركته مع (الأخضر) نقطة تحول كبيرة في مشوراه مع كرة القدم.

وفسر :” المشاركة في تلك البطولة حولتني من لاعب عادي إلى نجم عالمي، سجلت 6 أهداف وحصلت على ثالث أفضل لاعب بالمسابقة “.

وأنهى :” كان لدي شعوراً بالفخر، والفخر الأكبر لأنه باسم الكرة السعودية “.