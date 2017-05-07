نوير يعود للبافاري بعد تعافيه من الإصابة - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

أكد مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ ،على عودته في هذا الموسم، بعد تعافيه من إصباته بكسر في مشط القدم، مضيفا أن كل شيء يسير وفقا للخطة الموضوعه مع النادي.

من جانبه أكد فريق بايرن ميونخ، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، اليوم الأحد، أن حارس مرماه مانويل نوير يخطط للعودة إلى الفريق في بداية استعداداته للموسم الجديد، في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يجمع مدرب بايرن، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع لاعبيه في 3 أو 4 يوليو المقبل، لبدء الاستعداد لموسم 2017-2018.

يذكر أن حارس المرمى أصيب في قدمه اليسرى في مارس لماضي، خلال مواجهة الفريق مع ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.