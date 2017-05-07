القحطاني يغيب عن مواجهة الريان - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال تعرضه لإصابة في موضع إصابته السابقة في الفخذ مما استدعى عدم استكماله لمران فريقه.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بشبكة ” تويتر ” أن :” الجهاز الفني فضل إراحتي خوفاً من تضاعف الآلام أكثر، ولذلك فضل الجهاز الفني إراحتي خوفاً من تضاعف الإصابة “.

الجدير بالذكر أن الهلال يستعد لملاقاة الريان القطري في ختام مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، مع العلم أن بطل دوري جميل للمحترفين قد ضمن التأهل لدور الستة عشر.