الأرصاد تكشف حقيقة رصدها لحالات نفوق أسماك بسواحل المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أنها لم تتلقَ أي بلاغ عن نفوق أسماك بسواحل المملكة على الخليج العربي أو حوادث تلوث قد ينتج منها نفوق للأسماك.

وأوضحت الهيئة أنه رغم مباشرتها لمخالفات وتجاوزات بيئية على سواحل المنطقة الشرقية لكنها لم تسجل حالات نفوق للأسماك مشيرةً الى تنسيقها المستمر مع جميع القطاعات المعنية بالبيئة البحرية للتعامل مع أي بلاغ أوحادث يستدعي ذلك.

وقامت الهيئة بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز بحوث الثروة السمكية بجمع عينات من الأسماك من مواقع متعددة،بعد رصدها لمعلومات على مواقع التواصل عن تلوث مياه الخليج العربي أدى إلى نفوق الأسماك، وقد ثبت سلامتها من التلوث.