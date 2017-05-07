أحد أفراد وفد سيراليون يرتدي الشماغ السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد أفراد الوفد المرافق لرئيس سيراليون ” آرنست باي كروما ” ، الذي استقبله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ،الأحد الماضي، بقصر السلام بجدة، وهو يرتدي الشماغ السعودي.

وظهر في الصورة المتداولة 6 أشخاص بينهم ثلاثة يرتدون بزات رسمية، والثلاثة الآخرون يرتدون لباسا أبيض أحدهم وضع على رأسه الشماغ السعودي.

وكان في استقبال الوفد السيراليوني الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.