جماهير الأهلي للاعبيهم: بعزم الرجال الملكي لكأس الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

شحنت الجماهير الاهلاوية همتها وهمة لاعبي الفريق الكروي الأول من خلال تحفيز اللاعبين لتحقيق بطولة كأس الملك والتأهل الأسيوي لدور الـ ١٦ اولا و من ثم الـ ٨ ، وقررت جماهير الأهلي نسيان الاخفاق الكبير الذي تحقق هذا الموسم مؤقتا والتوجه من خلال حملات جماهيرية تحفيزيه داعمه للفريق الاهلاوي في مسيرته القادمة .

و اطلق الاهلاويون وسم بعزم الرجال الملكي لكاس الأبطال على امل ان يعي اللاعبون اهمية الخطوة القادمة للاهلي الذي ربما ينهي موسمه بدون أي بطولة وربما ينهي موسمه ببطولة واحدة وهيا كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تؤهله لمباراة كاس السوبر السعودي في ابوظبي والمقرر اقامتها يناير 2018 .

يذكر أن الأهلي سيلعب خلال أسبوع مباراتين مهمتين لانقاء موسمه، الأولى ستكون يوم غد أمام فريق ذوب اهن الايراني ضمن دوري أبطال اسيا الجولة الاخيرة، والثانية أمام فريق الفيصلي ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .