البحرين تدشن مركز المستثمر السعودي بحضور سفير المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حضير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د.عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، تدشين مركز المستثمر السعودي ببوابة المرفأ بالعاصمة البحرينية المنامة .

ويعد المركز من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، ويهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في مملكة البحرين، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اصدار 228 سجلا لمؤسسات فردية لملاك سعوديين في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2017 ، و 4,283 سجل حتى الربع الأول من عام 2017 ، وبذلك احتل المستثمر السعودي المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في اصدار المؤسسات الفردية.

كما احتل رأس المال السعودي المُستَثمر في مملكة البحرين المرتبة الرابعة اذ وصل إلى ما قيمته 621 ألف دينار بحريني، أي ما يعادل 3.4% من رأس المال الكلي المستثمر خلال الربع الأول من عام 2017. وبذلك يصل حجم رؤؤس الأموال المستثمرة من قبل مستثمرين سعوديين في مملكة البحرين المرتبة الثانية حيث تصل إلى ما قيمته 39 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 14.1% من رأس المال الكلي المستثمر حتى الربع الأول لعام 2017.