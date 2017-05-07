وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير لقسم إدارة الويب، للعمل بفروعها في منطقة الرياض

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الوظيفة الشاغرة عبر موقعها الإلكتروني، للمهنيين ذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري، أو العلاقات العامة، أو تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أنّ “ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من هنا.