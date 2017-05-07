علامات بجسدك تٌمثل جاذبية للرجل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خلال دراسة أجراها باحثون من جامعات في المملكة المتحدة وجوهنسبرغ على 800 شاب وصلوا مرحلة البلوغ، كي يختاروا ضمن لائحة فيها أجزاء من جسد الأنثى، أي المناطق التي يفضلونها ويجدونها أكثر إثارة.

وخلصت نتيجة الدراسة إلى نيل الفم والشفاه الدرجة الأعلى في الاختيار المتعلق بأجزاء رأس الأنثى، تلتها الرقبة بفارق بسيط، ثم الحلمات والصدر، وبعدها المؤخرة، وكان آخرها الأرداف حيث حصلت على المرتبة الأخيرة، وهذا يعني أن الرجال أكثر ما يثيرهم في جسد المرأة شفاهها ورقبتها.

فماذا تعني شفاه الأنثى بالنسبة للرجل؟

أكد علماء أميركيون أنَّ الشفاه عند الإناث تلعب دوراً أساسياً في جاذبيتها العاطفية والجنسية ونظرة الآخرين لها.

وفي حال كانت حجم شفاه الأنثى أكبر كانت جاذبيتها أعلى عند الرجال، نظراً لكونهم يفضلون النساء صاحبات الشفتيْن السميكتيْن أكثر من النحيلتيْن، على أن تتميز بالامتلاء والاحمرار والدفء لأنها تنقل الإحساس بالقبول والعاطفة، بحسب أخصائيي النفس. كما تعطي الشفاه الجميلة جاذبية أكبر للوجه الجذاب وتضفي عليه جمالاً أكثر، بينما لا تضفي أي جمال على الوجه غير الجذاب.

وأيضاً تستطيع الشفاه التعبير عن مشاعر المرأة بشكل كبير، فإذا كانت سعيدة بلقاء الآخرين، فإن شفاهها تتورد وتصبح أغمق لوناً وأكثر امتلاءً، لذلك يرجع السبب وراء هوس الأنثى بالشفاه الجميلة الذي يجتاح العالم العربي، وبات حلم لكل واحدة منها.

ماذا تعني رقبة المرأة بالنسبة للرجل؟

تعدُّ رقبة المرأة سواءً كانت طويلة أو رفيعة من أبرز علامات الجمال والأنوثة بل والسحر عندها، ولأنها عضو مهم في جسم المرأة، وكذلك العضو المكمِّل والمتصل بالوجه، لا بد وأن تحظى بالاهتمام والعناية من التدليك والتجميل.

إضافة إلى ذلك، فإن جمال الوجه وظهوره بصورة نضرة يتوقف على حجم الاهتمام بتجميل رقبة المرأة، وإلا فإن الوجه لا يكتمل جماله في حال كان عنقها مترهلاً.

لذلك، دائماً ما يُنصح الرجل أن يبدأ بتقبيل رقبة المرأة قبل البدء بممارسة الحب، كي يزيد من شوقها ورغبتها به، ثم عناقها ووضع شفتيْه على رقبتها، والتدرّج بتقبيلها بقبلات صغيرة رقيقة وخفيفة، ثم تقبيلها بقاسية.

ولأن رقبة الأنثى عنصر من عناصر الجمال لدى المرأة، تقوم بعض القبائل البدائية الإفريقية بوضع حلقات تملأ المسافة بين الكتفين وأسفل الرأس، ومع نمو جسد الطفلة يتم إضافة هذه الحلقات كل فترة مما يساعد في تطويل الرقبة حتى تصل في بعض الأحيان إلى 50 سنتمتر.