التقاعد تطلق جهاز الخدمة الذاتية لعملائها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد جهاز الخدمة الذاتية، لرفع مستوى رضا عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، وتطبيق مفهوم الخدمات الذكية، والاستغناء التدريجي عن الخدمات التقليدية، والانتظار في صالة المراجعين.

و يمكّن جهاز الخدمة الذاتية المتقاعدين من الحصول على خدمات المؤسسة بكل سهولة ويسر، وعلى مدار الساعة دون التقيد بساعات الدوام الرسمية.

, ويتيح الجهاز للمتقاعد الحصول على خدمتين أساسيتين هما: طباعة خطاب التعريف بالمعاش، وطباعة بطاقة التقاعد التعريفية. وجارٍ العمل على إضافة العديد من الخدمات.

ويمتاز الجهاز بقدرته على التفاعل مع احتياجات المتقاعدين من خلال شاشات عرض تتميز بالسهولة والوضوح، مزودة بكاميرا عالية الدقة لالتقاط صورة شخصية للمتقاعد في حالة رغبته استخراج بطاقة التقاعد الخاصة به.