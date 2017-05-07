 اغتيال قيادي ومسلح لـ«القاعدة» قرب لحج اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

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اغتيال قيادي ومسلح لـ«القاعدة» قرب لحج اليمنية

اغتيال قيادي ومسلح لـ«القاعدة» قرب لحج اليمنية
فهمي محمد(صدى):

عثر عاملون بمؤسسة الكهرباء بمحافظة أبين، صباح اليوم الأحد، على جثتين أثناء تفقد خطوط الضغط العالي بالصحراء التي تتوسط محافظتي ” لحج وأبين ” ، جنوبي اليمن.
وقال العمال الجثث، ” كانت متورمة، والرائحة الكريهة تنبعث منهما من على مسافة، ما يؤكد مقتلهما منذ فترة ليست بالقصيرة، وبجانبهما دراجة نارية ” .
وتابع العمال ” تم التعرف على الجثتين، إحداها للقائد الميداني في تنظيم القاعدة ويدعى الأبلي، والأخرى لأحد العناصر الإرهابية ويدعى مختار جامع، وينتميان إلى محافظة أبين ” .


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