اغتيال قيادي ومسلح لـ«القاعدة» قرب لحج اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عثر عاملون بمؤسسة الكهرباء بمحافظة أبين، صباح اليوم الأحد، على جثتين أثناء تفقد خطوط الضغط العالي بالصحراء التي تتوسط محافظتي ” لحج وأبين ” ، جنوبي اليمن.

وقال العمال الجثث، ” كانت متورمة، والرائحة الكريهة تنبعث منهما من على مسافة، ما يؤكد مقتلهما منذ فترة ليست بالقصيرة، وبجانبهما دراجة نارية ” .

وتابع العمال ” تم التعرف على الجثتين، إحداها للقائد الميداني في تنظيم القاعدة ويدعى الأبلي، والأخرى لأحد العناصر الإرهابية ويدعى مختار جامع، وينتميان إلى محافظة أبين ” .