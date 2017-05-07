ممثلة مصرية تكشف سر تورطها في قضية دعارة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكدت الممثلة المصرية بدور ناجي،عقب الإفراج عنها مؤخراً أن اتهامها في قضية دعارة كان افتراءً عليها.

وروت ناجي تفاصيل القضية قائلةً: أنا كنت خارجة فى يوم من ” الكافيه ” وراكبة التاكسى ولقيت ظابط بيوقفنى وقاللى بطاقتك شد معايا فى الكلام، راح واخدنى على القسم، وكتب فى المحضر بتاعه إنه مسكنى خارجة من شقة دعارة، وإنى بمارس الدعارة مقابل 500 دولار، مع إنهم لما مسكونى مالقوش معايا غير 100 جنيه.

وأضافت: النيابة قررت حبسى سنتين بسجن القناطر، ومعروف أن سجن القناطر محدش بيخرج منه قبل المدة كاملة، وأنا مقعدتش فى السجن أسبوعين وخرجت.

و حصلت ناجي على حكم بالحبس عامين عقب تورطها في قضية اتهمت فيها بممارسة الدعارة مقابل 500 دولار، لكنها خرجت قبل انقضاء المدة بوقت طويل.