21 الجاري أمير منطقة الرياض يرعى حفل الجمعية العمومية لجمعية إنسان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ـ أمير منطقة الرياض ــ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) حفل الجمعية العمومية لجمعية إنسان ، يوم الأربعاء 21 شعبان الجاري 1438 هـ ، الموافق 17 مايو 2017م . في قاعة المؤتمرات بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، عند تمام الساعة الثامنة مساء .

أوضح ذلك مدير عام الجمعية الأستاذ/ صالح بن عبد الله اليوسف وقال: إن أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال هذا الاجتماع على تقرير مصور عن أهم البرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ، كذلك سيتناول الاجتماع استعراض تقرير المحاسب القانوني عن الأداء المالي للجمعية لعام 2016م ـ والميزانية التقديرية لعام 2017م.

وأضاف مدير عام الجمعية بأن الجمعية سوف تنظم خلال الاجتماع إنتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد في دورته الخامسة، حيث ستشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على سير عملية الانتخابات، حيث ترشح لهذه الانتخابات (22) مرشح من بين أعضاء الجمعية العمومية وسيتم إنتخاب (13) عضواً من بينهم لمجلس إدارة الجمعية القادم.

وأوضح اليوسف أن إجمالي المبالغ التي أنفقتها الجمعية على الأيتام وأسرهم منذ تأسيسها ، وحتى نهاية عام 2016 بلغت أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون ريال وأصبح عدد المستفيدين من خدماتها ( 41.000 ) يتيماً ويتيمة وأرملة ، تقدم الجمعية لهم الرعاية داخل أسرهم الطبيعية من خلال (19) فرعاً في مدينة الرياض ومحافظاتها.

وبهذه المناسبة رفع مدير عام الجمعية باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الجمعية) على رعايته وتشريفه لهذا الحفل، داعياً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه في سبيل خدمة الأيتام.