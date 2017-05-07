خبراء يضعون الآليات اللازمة لتشجيع العمل التطوعي بدول المجلس التعاون في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تستعد الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت لإقامة المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون ” نحو خطة تنفيذية مشتركة ” ، وذلك خلال الفترة من 14 ــ 15 مايو 2017م، بدولة الكويت.

ويسعى المنتدى للخروج بخطة عمل تنفيذية مشتركة لدول مجلس التعاون ، بهدف إعداد وصياغة برامج عمل ومشاريع تنفيذية مشتركة ، وتحديد طبيعة وآليات الشراكة ومجالات التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني في دول مجلس التعاون ، كما يهدف المنتدى إلى التعرف على التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية الرائدة في هذا المجال.

وسيقدم خلال جلسات المنتدى (6) أوراق عمل من دول مجلس التعاون ، وورقة من الاتحاد الأوروبي في العمل التطوعي ، إضافة إلى ورقة الأمم المتحدة في مجال العمل التطوعي، كما ستقدم هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون ورقة حول جهود جمعيات الهلال الأحمر في الأعمال التطوعية .

ويركز المنتدى على اقتراح خطة تنفيذية للتعاون المشترك في مجال العمل التطوعي في دول مجلس التعاون، ومناقشة عدد من الجوانب الخاصة بهذه الخطة المرتبطة بالإطار العام للتعاون المشترك في العمل التطوعي بدول المجلس .

وسيناقش المنتدى عدد من المحاور الرئيسية منها ، البنية التنظيمية للعمل التطوعي المشترك، والقوانين والتشريعات، وتطوير الوعي المجتمعي، والتدريب والتأهيل ، والمعلومات والبيات، البحث العلمي والتطوير، والدعم المالي والفني.

الجدير بالذكر أن المنتدى سيشهد مشاركة نحو 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والمتطوعين من أبناء دول المجلس في مجال العمل التطوعي .