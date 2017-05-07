جمعية الإدارة الصحية شريك استراتيجي في المعرض الصحي السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تشارك الجمعية السعودية للإدارة الصحية في المعرض الصحي السعودي الذي سينطلق في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض خلال الفترة 14-12 شعبان 1438هـ الموافق 10-8 مايو 1438هـ.

وأعلنت الجمعية السعودية للإدارة الصحية أمس؛ أن شراكتها في هذا المعرض هي شراكة ليست عادية بل هي شراكة استراتيجية؛ وذلك تقديرا منها لأهمية المعرض الذي يوصف بأنه أكبر حدث طبي متخصص يهتم بمستلزمات الطب المعاصر من خلال جمعه لكبرى الشركات المحلية والعالمية؛ مبينة أنها ستشارك أيضاً بجناح خاص تعرض فيه أمام الزوار رؤيتها المتماشية مع رؤية المملكة 2030 ورسالتها وأهدافها ومبادراتها وجهودها في دعم المتخصصين بالإدارة الصحية خصوصا والممارسين الصحيين عموماً؛ خاصة وأن المعرض يوفر كل ما هو مهم في مجال الطب العام بمختلف تخصصاته؛ وأكدت الجمعية أن المعرض يمثل فرصة سانحة لها لخلق فرص تواصل فعالة وتفاعل أكبر ليس مع الجمهور فحسب بل حتى مع صناع القرار المسؤولين عن تقديم الخدمات الصحية في المملكة وكبار المصنعين المستثمرين في هذا المجال الذين سيطلعون على جهود الجمعية عن كثب من خلال جناحها في المعرض؛ مؤكدة على انتهاء الاستعدادات اللازمة له وتجهيزه بما يتواكب وانطلاقة المعرض في موعده المحدد.

ودعت الجمعية الجميع عموماً؛ والمتخصصين والمهتمين بالإدارة الصحية خصوصاً إلى زيارة جناحها في أركان المعرض من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة العاشرة مساء طيلة أيام المعرض مرحبة بالجميع.