بالصور..تشييع جثمان شهيد الواجب الغزواني بقرية الدمنه ببلغازي - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

شيع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي بقرية الدمنه ببلغازي، شرق منطقة جازان، شهيد الواجب، يحيى محمد قاسم الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، بعد صلاة عصر اليوم الاحد .

وأدت جموع غفيره صلاة الميت على الفقيد بجامع أبي بكر الصديق ووري جثمانه الثرى لمقبرة الدمنه ببلغازي في جنازة مهيبة، حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي المحافظة يتقدمهم مشائخ بلغازي، وعدد من ضباط وافراد القوات المسلحة.

وكان الشهيد الغزواني، قد استشهد في ميدان الشرف والبطولات صباح الأمس السبت 10 / 8 / 1438هـ، مدافعًا عن دينه ووطنه بمنطقة جازان . رحمه الله واسكنه فسيح جناته .