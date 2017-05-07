منع الإعلام من تغطية صفقة يعرضها صهر ترامب على مستثمرين صينيين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

منع منظمون صينيون الصحافيين، اليوم الأحد، من تغطية حدث معلن في مدينة شنغهاي يتضمن منح المستثمرين الصينيين فرصة الحصول على تأشيرات هجرة أمريكية، إذا وضعوا أموالهم في مشروع عقاري مرتبط بعائلة غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتطور مجموعة كيه.إيه.بي.آر، وشركات كوشنر، برجين سكنيين فاخرين في ولاية نيوجيرزي الأمريكية.

وكان كوشنر، زوج إيفانكا ابنة ترامب، يشغل حتى فترة قريبة رئاسة مجموعة الشركات التي تحمل اسم عائلته.

ويسعى المطورون إلى جمع 150 مليون دولار أي 15.4 % من تمويل المشروع من مستثمرين عبر برنامج لمنح التأشيرات، وذلك وفقاً لمواد تسويقية نشرها منظمو الحدث، ووكالة تشياواي الصينية للهجرة.

ويسمح البرنامج المثير للجدل، للأجانب الأثرياء بشراء تأشيرات هجرة للولايات المتحدة لأنفسهم ولأسرهم، مقابل استثمار ما لا يقل عن نصف مليون دولار في مشاريع تنموية محددة.

وقال رجل وهو يمنع الصحفيين من دخول القاعة بعد ظهر الأحد في فندق فورسيزونز شنغهاي “ نعتذر.. هذا حدث خاص ”.