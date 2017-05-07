ليفربول يتعادل سلبياً أمام ساوثهامبتون - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تلقت آمال ليفربول في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم ضربة جديدة موجعة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج اليوم الأحد.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 70 نقطة في المركز الثالث، المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية في الموسم المقبل، ولكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، الذي مازال لديه مباراة مؤجلة، وبفارق أربع نقاط أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، الذي سيحل ضيفا على أرسنال في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، فضلا عن امتلاكه مباراة مؤجلة.