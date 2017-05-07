صورة باص الهلال المكشوف تثير غضب نشطاء التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

أثارت صورة الباص المكشوف الذي أقل لاعبي الهلال، وهو ينقل عوائل ” نساء وأطفال ” ، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلهم ينتقدون التصرف بعد نشر الصورة.

ويشار إلى أن الباص مملوك لأحد الشركات السياحية بالرياض، والتي استغلت شعار الهلال على الباص لكسب مزيد من الدعاية والربح المادي لمحبي الفريق حسب ما أكدته المصادر.

كما أكدت المصادر أن الباص يتجول في الأماكن السياحية من خلال ثلاثة مسارات داخل العاصمة بسعر 115 ريال و50 ريالا لمسار واحد فقط حيث يتضمن البرنامج الترفيهي له زيارة أهم المواقع والمزارات الحضارية والتاريخية والسياحية والأثرية والتراثية والثقافية.