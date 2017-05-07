القحطاني مستشاراً لوزير العمل ومشرفا عاما على فرع وزارة العمل بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بتعيين الدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار لوزير العمل ومشرفا عاما على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة.

وعبر الدكتور محمد القحطاني عن شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الثقة الكريمة ، سائلا الله ان يوفقه لتحقيق النجاح وتقديم عمل يليق بهذا المكان الذي يخدم قطاعين هامين العمل والتنمية الاجتماعية.

ويعد الدكتور محمد القحطاني من أبرز الشخصيات الاكاديمية التي تنقلت في العمل بين عدة قطاعات حكومية وخاصة، في مجالات قانونية واستشارية وإدارية، حيث تنقل الدكتور القحطاني عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز بين عدة مناصب، منها العمل مستشار لوزارة التجارة ومساعدا لأمين جدة في الشئون القانونية، ومستشار لأمير منطقة مكة المكرمة السابق، ومساعدا لمدير عام مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، ومستشار قانونيا لإمارة منطقة مكة.

والدكتور القحطاني حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاداري والدستوري من جامعة نيو كاسل في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير من جامعة هل في القانون الأوربي العام، وشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.