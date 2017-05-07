البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حققت البورصة المصرية أرباحا تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 661.985 مليار جنيه، وسط تباين للمؤشرات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 629.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.2 جنيه، 16.3 مليون جنيه، 2.98 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 6.9 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 3.5 مليون، 17.8 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر ” إيجى إكس 30 ” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12692 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ” إيجى إكس 50 ” بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وقفز مؤشر ” إيجى إكس 20 ” بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11860 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ” إيجى إكس 70 ” بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وكذلك مؤشر ” إيجى إكس 100 ” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.